بريشيا يمنع بالوتيلي من دخول معسكر الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي بريشيا الإيطالي، منع لاعبه ماريو بالوتيلي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك تزامنا مع مع ما يتردد عن أن النادي يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم أن المهاجم بالوتيلي عاد إلى معسكر الفريق في توربولي كاساليا، قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية.

وأشار التقرير إلى أن منع اللاعب من دخول المعسكر اليوم، ربما كان أول رد فعل من النادي إزاء البريد الالكتروني الذي أرسله اللاعب لتقديم الشهادة الطبية، وأبلغ النادي اللاعب بمواصلة فترة الراحة حيث لم يكن هناك برنامج تدريبي جاهز له.

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وفي ظل رغبة النادي في فسخ عقد بالوتيلي /29 عاما/، ينتظر أن تتولى لجنة تحكيم رياضي، النظر في الأمر.

وذكر نادي بريشيا أن بالوتيلي لم يتبع التعليمات التي ألزمت اللاعبين بأداء تدريبات فردية في منازلهم خلال فترة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا، وأبدى المدير الفني دييجو لوبيز تذمره بداعي أن اللاعب يفتقد الحماس.

وانضم بالوتيلي إلى بريشيا في أغسطس الماضي بعد ثلاثة مواسم قضاها في فرنسا، حيث لعب لفريقي نيس ومرسيليا.