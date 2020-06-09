رسميًا.. محامي النقاز يشكو مرتضى منصور في فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، وسودوفا الليتواني حاليًا، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك.
وكتب بن ميم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم اليوم رسميا إيداع شكوى لدى لجنة أخلاقيات الفيفا برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بخصوص كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز".
كان مرتضى منصور، قال في تصريحات عبر شاشة ناديه، إن محامي الزمالك تواطأ مع اللاعب وباع القضية على حد تعبيره.
في المقابل، قال محامي النقاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ساخرًا :"أنا لا أفهم" في إشارة للرد على تصريحات رئيس الزمالك. (لمزيد من التفاصيل)
وكان النقاز البالغ من العمر 27 عامًا، رحل عن الزمالك في منتصف الموسم الحالي على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، في المقابل رئيس الزمالك خرج في أكثر من مناسبة ليؤكد أن الظهير التونسي حصل على جميع مستحقاته.
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