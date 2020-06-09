الكرتي: لا توجد أي مفاوضات مع الزمالك.. ولن ألعب لغير الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال وليد الكرتي لاعب فريق الوداد المغربي، إنه لا توجد أي مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك من أجل الدفاع عن ألوان الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وكانت الفترة الماضية شهدت تواتر أنباء حول رغبة من جانب المدرب الفرنسي في التعاقد مع لاعب في إطار حملته لتقوية الصفوف.
وقال الكرتي من خلال تصريحات للصفحة الرسمية للوداد على فيسبوك: "ألعب في صفوف فريق كبير مثل الوداد سأبقى دائما أطمح بالتتويج بالألقاب."
وأضاف: "ليس هناك تواصل مع إدارة الزمالك، ولن ألعب لأي فريق بالقارة السمراء من غير الوداد لأنه أفضل نادي أفريقي."
وكان الزمالك قد نجح الصيف الماضي في التعاقد مع ثنائي الوداد أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.
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