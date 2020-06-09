أوناجم: لن أنسى فضل بنشرقي عليّ.. وكل ما يقال عن مرتضى "مغلوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الدولي المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول بالزمالك إن لن ينسى فضل مواطنه وزميله أشرف بنشرقي، لافتًا إلى أن كل الأفكار التي تؤخذ عن مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، خاطئة.

وخلال فيديو مباشر عبر "إنستجرام" نقلت صحيفة "le360" سبورت ما قاله أوناجم: "بنشرقي أخي الذي لم تلده أمي، ساعدني كثيرا في الزمالك ولن أنسى فضله عليّ".

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وأضاف: "أقول لأشرف بنشرقي شكرا جدا لك، شكرا على مساعدتي في مسيرتي وكان شرفا لي أن ألعب بجانبك".

كما تحدث النجم المغربي عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، وقال: "البعض يأخذ صورة خاطئة عنه، هو من أطيب الناس ودائم الإشادة بي وبأشرف بنشرقي ويعاملنا كلاعبين كبار".

وأتم: "كل هذه الأفكار عنه مغلوطة، وعصبيته أحيانا تكون بدافع الغيرة على الفريق؛ لأنه يرغب أن يكون النادي دائما في القمة".