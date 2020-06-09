لجنة 3×3 باتحاد السلة السعودي تجتمع اليوم

تعقد لجنة 3×3 بالاتحاد السعودي لكرة السلة اجتماعا هاما في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات الهامة . يعقد الاجتماع عن بعد عبر الانترنت برئاسة عضو مجلس الادارة عبيد مدني لمناقشة خطط المسابقات الداخلية و الخارجية خلال الفترة القادمة والتي سيتم تنفيذها للموسم القادم .

كان الاتحاد قد أعلن إلغاء مسابقات الموسم الجاري بسبب أزمة انتشار فيروس كورولا .

خطط المسابقات الداخلية و الخارجية خلال الفترة القادمة والتي سيتم تنفيذها للموسم القادم .كان الاتحاد قد أعلن إلغاء مسابقات الموسم الجاري بسبب أزمة انتشار فيروس كورولا .

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