إصابة رئيس اتحاد الدراجات بفيروس كورونا وتحسن حالته بعد نقله للمستشفى

تحسنت الحالة الصحية للدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدوليبعد نقله لأحد المستشفيات أثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.
وأصيب الدكتور وجيه عزام بالفيروس وعانى من بعض الأعراض المزمنة قبل أن تبدأ حالته في الاستقرار والتحسن بعد نقله للمستشفى وتلقيه العلاج .
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