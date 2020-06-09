الإتحاد الإيطالي يعلن موعد بدأ فترة الإنتقالات الصيفية

أعلن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم عن موعد بدأ فترة الإنتقالات الصيفية بعد تغير موعده لتوقف النشاط الرياضي بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد. المستجد. وأصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه ان "الميركاتو" الصيفي سيبدأ في الأول من سبتمبر المقبل ويستمر حتى الخامس من أكتوبر 2020،

وأوضح البيان ان فترة الإنتقالات الشتوية ستبدأ في الفترة من الرابع حتى 31 يناير 2021 من العام المقبل

في الأول من سبتمبر المقبل ويستمر حتى الخامس من أكتوبر 2020،وأوضح البيان ان فترة الإنتقالات الشتوية ستبدأ في الفترة من الرابع حتى 31 يناير 2021 من العام المقبل

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