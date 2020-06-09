فايلر يرشح هداف مازيمبى وصانع ألعاب صان داونز للانضمام للأهلي

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم التعاقد مع جاكسون موليكا هداف فريق مازيمبى الكونغولى فى الموسم المقبل أو الأوروجويانى جاستون سيرينو الذى يجيد دور صانع الألعاب والجناح الهجومى والذى لفت أنظار المدرب السويسرى فى دورى أبطال أفريقيا. فى المقابل، أبدى مسئولو النادى الأهلى رفضهم التام لفكرة الاستغناء عن خدمات الثلاثى عمار حمدى وأحمد الشيخ ومحمد شريف لاعبى الفريق الأحمر فى الموسم الجديد إلى نادى بيراميدز الذى طلب ضم اللاعبين الثلاثة. الأهلى رفضهم التام لفكرة الاستغناء عن خدمات الثلاثى عمار حمدى وأحمد الشيخ ومحمد شريف لاعبى الفريق الأحمر فى الموسم الجديد إلى نادى بيراميدز الذى طلب ضم اللاعبين الثلاثة. وتلقى «الشيخ» عرضاً من مصر المقاصة للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائى بخلاف أن شريف تلقى عروضاً أخرى من جانب إنبى لتجديد إعارته والاتفاق السعودى، كما أن عمار بات مطلوباً فى صفوف الاتحاد السكندرى بجانب بيراميدز وإنبي. معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائى بخلاف أن شريف تلقى عروضاً أخرى من جانب إنبى لتجديد إعارته والاتفاق السعودى، كما أن عمار بات مطلوباً فى صفوف الاتحاد السكندرى بجانب بيراميدز وإنبي. ويترقب مسئولو الأهلى قرار فايلر بخصوص مصير الثلاثى فى الموسم المقبل ولكن النية تتجه لعدم إعطاء اللاعبين الثلاثة لنادى بيراميدز بوصفه منافسا مباشرا للأهلى فى بطولة الدوري.

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