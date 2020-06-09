مرتضى منصور يشيد بإقبال أعضاء الزمالك على تسديد تجديد العضوية

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى، واصفاً إقبالهم على تجديد الاشتراكات بالشىء الراقى والمحترم.

وأضاف منصور أن هناك تحضراً ووعياً من أعضاء الزمالك والذى ينم عن حبهم للنادى من خلال سداد الاشتراكات حيث الجميع ملتزم.. معلقاً: «أعضاء النادى المحترمون وحشوني».

كما أكد رئيس الزمالك: «نعمل من أجل

أعضاء الجمعية العمومية فى النادى ومن أجل الجماهير خارج النادى».. موضحا أن الدخل الذى يدخل الزمالك يوميا من الاشتراكات يعد مبلغا جيدا.

وأوضح مرتضى منصور أن المبنى القديم بالنادى والذى تم هدمه كان صادرا له قرار إزالة.. مشددا على أن تاريخ الزمالك

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بالبطولات وليس بالمباني.

وشدد منصور أيضاً على أنه تم إنشاء مبنى اجتماعى عالمى بالزمالك.. موضحا أنه قام بتصميمه على أعلى طراز من تصميمى الخاص.. مشيرا إلى أن كل ضيوف النادى ينبهرون به.

وتابع رئيس نادى الزمالك أن المبنى الاجتماعى الجديد عالمى وبه قاعات مكيفة ومكون من ٣ أدوار ليليق بأعضاء الزمالك.. موضحا أنه سيتم عمل فيلم تسجيلى الأسبوع المقبل عن النادى والذى لا يتواجد مثله فى العالم كله.