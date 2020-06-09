اللجنة العليا تحدد موعدا مبدأيا لقرعة كأس العالم لكرة اليد

حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 موعدا مبدأيا لإجراء قرعة البطولة التي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل . واختارت اللجنة العليا للبطولة شهر أكتوبر المقبل كموعد مقترح لإقامة قرعة المونديال التي ستقام فى متحف الحضارات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد .

ويسابق اتحاد اليد الزمن من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة مستغلا فترة توقف النشاط في تكثيف العمل بالصالات التي ستستضيف المباريات حتى تظهر البطولة بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر .



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