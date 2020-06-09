طولان يتابع البرنامج التدريبى للاعبي انبي

يؤدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي تدريباتهم تحت إشراف حلمى طولان المدير الفني فى منازلهم بسبب الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا ويواصل الجهاز الفنى والإدارى الاتصال باللاعبين للوقوف على أدائهم وحل مشكلاتهم. الاتصال باللاعبين للوقوف على أدائهم وحل مشكلاتهم. وأكد حلمى طولان أن الفريق يؤدى البرنامج التدريبى بشكل منتظم حيث يعرف كل لاعب تجاهل أى تعليمات فى هذا الوقت على مستواه الفنى والبدنى وتأثير ذلك على المدى القريب والبعيد. لاعب تجاهل أى تعليمات فى هذا الوقت على مستواه الفنى والبدنى وتأثير ذلك على المدى القريب والبعيد. يذكر أن المحاسب زكريا السيد تم تكليفه من جانب وزير البترول برئاسة شركة بتروسبورت بجانب عمله كرئيس للنادى البترولي.

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