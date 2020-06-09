إنبى ينفى رحيل مهاجمه أحمد على

نفى المحاسب زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، ما تردد عن وجود اتصالات حالية للبحث عن بديل لأحمد علي، مهاجم الفريق المعار للنادى من بيراميدز حتى نهاية الموسم.

وقال زكريا إن النادى لم يفكر فى البديل لظروف عدة منها أن اللاعب لم يحصل على فرصته كاملة بجانب أن الكل مشغول حاليًا بأزمة

كورونا وغموض الموقف بشأن عودة الدورى والمسابقة من عدمه.

وأضاف: لم يدخل معى الكابتن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، فى حوار بهذا الشأن ولو كانت هناك نية كان الجهاز الفنى بقيادة طولان أخبرنى بهذا.