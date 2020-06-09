نيمار يفكر فى العودة الي برشلونة

أكدت تقارير رغبة البرازيلى نيمار، نجم باريس سان جيرمان، فى العودة لصفوف برشلونة هذا الصيف.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفوب أن رغبة نيمار فى العودة للعب بقميص برشلونة ما زالت موجودة، موضحة أن نجم السامبا يأسف على قرار مغادرة البارسا.

وأضافت أن نيمار مصمم على تصحيح هذا الخطأ، حيث رفض عرض باريس لتجديد عقده الذى سينتهى فى صيف عام 2022.

ولفتت الصحيفة إلى أن نيمار لا يخفى رغبته فى العودة لبرشلونة، موضحة أنه اعترف بذلك أمام

Advertisements

المقربين منه داخل غرفة خلع الملابس بسان جيرمان.

وأوضحت أن نيمار لم يترك المجال لأى خيار آخر سوى العودة للفريق الكتالونى من جديد.

وأشارت إلى أن نيمار سيحاول إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة مع باريس، وقيادة الفريق لحصد لقب دورى أبطال أوروبا، ما قد يسهل عودته لبرشلونة هذا الصيف.