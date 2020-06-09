تعقد اللجنة المؤقتة المكلفة بإداراة شؤون اتحاد الكرة الطائرة برئاسة، الدكتور سامح حمدي، اجتماعًا مهمًا غدًا الأربعاء يحسم فيه عدد من الملفاتالمهمة.
تأتي على رأس تلك الملفات تشكيل لجنتي المسابقات والحكام استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية، إلى جانبتحديد موعد بديل لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي سيتم خلالها مناقشة تعديلات اللائحة واعتمادها.
كانت اللجنة المؤقتة قامت بحل جميع اللجان بعد إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة الطائرة يجتمع غدًا لحسم عدد من الملفات المهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.