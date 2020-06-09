اتحاد الكرة الطائرة يجتمع غدًا لحسم عدد من الملفات المهمة

تعقد اللجنة المؤقتة المكلفة بإداراة شؤون اتحاد الكرة الطائرة برئاسة، الدكتور سامح حمدي، اجتماعًا مهمًا غدًا الأربعاء يحسم فيه عدد من الملفات

المهمة.

تأتي على رأس تلك الملفات تشكيل لجنتي المسابقات والحكام استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية، إلى جانب

تحديد موعد بديل لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي سيتم خلالها مناقشة تعديلات اللائحة واعتمادها.



كانت اللجنة المؤقتة قامت بحل جميع اللجان بعد إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

