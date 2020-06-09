رياضة | الإنجليز يشعلون حرب "مونييه"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الإنجليز يشعلون حرب "مونييه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزي في صراع على ضم توماس مونييه ظهير ومدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن مانشستر يونايتد وتشيلسي استفسرا عن إمكانية ضم توماس مونييه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري خاصة أن اللاعب لا ينوي الاستمرار في ملعب حديقة الأمراء.

وأوضحت الصحيفة أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام تحرك لضم توماس مونييه لكن دانييل ليفي رئيس النادي غير مقتنع بضم ظهير أيمن خاصة أنه قرر بيع كيران تريبير لأتلتيكو مدريد الإسباني لإفساح المجال أمام مشاركة سيرجي أورييه بشكل أساسي.