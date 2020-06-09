رياضة | إدارة النصر السعودي تستعين بمدرب لياقة جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إدارة النصر السعودي تستعين بمدرب لياقة جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النشاط الرياضي في المملكة السعودية من العودة، حسب ما ورد في التقارير الصحفية التي أكدت عودته في الـ20 من شهر أغسطس المقبل.

بالطبع توقف النشاط الرياضي أثر بشكل كبير على اللاعبين من عدة جهات، منها اللياقة البدنية والتي تعد من أهم الأساسيات للاعب كرة القدم، وخاصة في نادي النصر الذي يعاني من قبل هذه الجائحة من الإصابات المتكررة.

النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، متوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19.

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وأبلغت إدارة النصر، البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، بضرورة الاستعانة بمدرب لياقة جديد، خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك القرار بعدما عبرت إدارة النصر عن غضبها الشديد من كثرة إصابات لاعبي الفريق الأول، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

يشار إلى أن النصر عانى كثيرا من الإصابات، في الموسم الحالي، بداية من الحارس براد جونز، وصولًا إلى عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله الخيبري وجوليانو وعبدالرزاق حمد الله وعبدالفتاح آدم، وأخيرًا فراس البريكان.