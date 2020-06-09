رياضة | نبأ سار لعمر السعيد بشأن رحيله عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نبأ سار لعمر السعيد بشأن رحيله عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك نبأ سار بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى عمر السعيد في الرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق.

وأظهرت العديد من الأندية اهتمام كبير بضم عمر السعيد في الصيف القادم أبرزها نادي وادي دجلة والإنتاج الحربي ومصر المقاصة ولكن اللاعب ترك مستقبله بيد مسئولو الزمالك.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عدم التفريط في عمر السعيد في الصيف القادم وطالب بإستمراره في الفريق بالموسم القادم.

وقرر مسئولو النادي الأبيض صرف النظر عن التعاقد مع مهاجم مصري جديد في الصيف بعد قرار كارتيرون ببقاء عمر السعيد مع الفريق بالموسم القادم وسيبحث النادي عن تدعيم مراكز أخرى غير الهجوم.

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اقترب نادي الزمالك من انهاء التعاقد في الفترة المقبلة مع صفقتين مفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الزمالك اقترب بشدة من ضم آري بابل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي في الفترة المقبلة بعد أن توصل الطرفين إلى اتفاق ولكن يتبقى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي.

كما أشارت التقارير إلى أن الزمالك اقترب أيضا من الحصول على توقيع حمزة المثلوثي نجم نادي الإفريقي التونسي ولكن يتبقى اقناع اللاعب بالعرض الذي قدمه له الأبيض.

وينتظر نادي الزمالك فقط إعلان موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري المصري الممتاز بالموسم القادم قبل أن ينهي الاتفاق بشكل رسمي مع المثلوثي وآري بابل.