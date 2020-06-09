رياضة | متحف الحضارة الاسلامية الأقرب لاستضافة قرعة مونديال اليد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر متحف الحضارة الاسلامية الأقرب لاستضافة قرعة مونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا صوت يعلو في اتحاد كرة اليد علي صوت الاستعداد لمونديال اليد الحدث العالمي الأبرز علي الساحة الرياضية المصرية المقرر إقامته يناير من العام المقبل بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في التاريخ ، كما يواصل الاتحاد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية انتظارا لقرار متوقع باستئناف النشاط الرياضي .

ومن جانبه اكد كابتن مؤمن صفا امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد أن الإتحاد عقد سلسلة من الاجتماعات واتخذ مجموعة من القرارات الهامة خلال اجتماعه الأخير أبرزها .. تكليف الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدراسة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذلك باتباع التعليمات الوقائية الصادرة من الاتحاد الدولى لكرة اليد واللجنة الأوليمبية المصرية و وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع الدكتور حسن كامل رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية المصرية و عمل تقرير مفصل تمهيدا لعودة النشاط و فى انتظار قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى و استمرار انعقاد مجلس الادارة انتظارا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بصورة كاملة..

واكد صفا أن ادارة الاتحاد مستعدة تماما فى حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضى و لدينا جاهزية لعودة تدريبات المنتخب الوطنى الاول للرجال تدريجيا استعدادا لبطولة العالم ، وفيما استعدادات للمونديال أشار إلي ان الاستعدادات تجرى على اعلى مستوى من الجاهزية و سيشهد العالم عظمة مصر فى تنظيم تلك البطولة على ارض بلدنا الحبيبة.

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واكد ان هناك مساندة قوية و دعم كبير من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة للاتحاد المصرى لكرة اليد فى جميع الملفات و الاستعدادات و التجهيزات الكبيرة التى تشهدها مصر لهذا الحدث العالمى..

و قال ان هناك ثلاث صالات مغطاه جديدة ستستقبل مباريات بطولة العالم بالاضافة للصالة المغطاه الرئيسية بمجمع الصالات بستاد القاهرة و الصالة المغطاه بالعاصمة الادارية و الصالة المغطاه بمدينة برج العرب بالاسكندرية و صالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بمدينة 6 اكتوبر و هى صرح رياضى عظيم سيفخر به كل ابناء كرة اليد المصرية.

وقال صفا أن ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد تستعد بكل قوة لهذا الحدث الرياضى العالمى من أجل اخراجه بشكل يليق باسم و سمعة مصر التي تسعي لابهار العالم بنيولوك يليق بقيمة مصر ام الدنيا صاحبة سبعة آلاف سنة من الحضارة .

وعن قرعة المونديال أكد صفا أنه جاري الاستعداد لها وغالبا ستقام شهر سبتمبر أو اكتوبر وان الأقرب إقامتها في متحف الحضارة الإسلامية .

وتجدر الإشارة إلي أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري قاموا بزيارة لتفقد مكان القرعة الخميس الماضي