رياضة | إصابة لاعب الوحدة السعودي السابق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة لاعب الوحدة السعودي السابق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد إصابة عبد العزيز هوساوي، مهاجم نادي الوحدة السعودي السابق، ومدير الفرق السنية بنادي حراء الحالي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان هوساوي قد خضع للفحوصات الطبية والتي أثبتت إصابته بفايروس كورونا، وذلك في أحد مستشفيات مكة المكرمة، ويقضي حاليًا فترة الحجر الصحي.

جاء ذلك حسب ما أوضح نادي حراء، الذي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي جاءت كالآتي،"نسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل للكابتن عبدالعزيز هوساوي وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.. ماتشوف شر ياكابتن".

ويقوم مجلس إدارة نادي حراء السعودي بمتابعة الحالة الصحية لـ عبدالعزيز هوساوي، بشكل متواصل.