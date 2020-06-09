رياضة | راتب مغري.. يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر راتب مغري.. يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الموثوق جيرارد روميرو، تطورات جديدة بشأن ملف لاعب وسط برشلونة، آرثر ميلو، وانتقاله المحتمل إلى يوفنتوس الإيطالي.

يعد آرثر محور صفقة تبادلية متوقعة بين برشلونة ويوفنتوس، من أجل نقل ميراليم بيانيتش للكامب نو، لكن اللاعب البرازيلي يُصر على البقاء في البارسا، رافضاً تماماً فكرة الانضمام لليوفي.

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وأوضح الصحافي بإذاعة راك1 الكاتالونية: "يوفنتوس لم يغلق الملف الخاص بآرثر حتى هذه اللحظة، وينتظر مشاركته ضد ريال مايوركا في "الليغا".

ويعتقدون في يوفنتوس أن آرثر على استعداد للجلوس للاستماع للعروض المقدمة له، وسوف يضغطون عليه خلال هذا الأسبوع.

وأشار روميرو إلى أن يوفنتوس سيعرض على آرثر 3 أضعاف راتبه الحالي في برشلونة، رغم أن عائلته تستمر في القول بإنه لن يرحل.