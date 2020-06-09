رياضة | جيرالدو يصدم الأهلي بشأن مستقبله مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يصدم الأهلي بشأن مستقبله مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي موقف اللاعب الانجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأعطى فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي من أجل رحيل جيرالدو عن صفوف القلعة الحمراء هذا الصيف بشكل نهائي.

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ولكن صدم جيرالدو إدارة الفريق برفضه جميع العروض المحلية داخل مصر أو فكرة الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأيضاً كان يرغب نادي النجم الساحلي التونسي ضم جيرالدو في الميركاتو، ولكن رفض اللاعب الانجولي اللعب في الدوري التونسي، وذلك بسبب امتلاكه عروض خليجية افضل خلال الفترة الأخيرة.

ويفكر جيرالدو في العودة مرة أخرى إلى الدوري الأنجولي في الموسم القادم، ويبحث حاليا عن عرض مالي قوي لرحيله عن المارد الأحمر.