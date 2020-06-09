رياضة | بسبب الكورونا..اتحاد التنس الأمريكي يتخلى عن وظائف كثيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا..اتحاد التنس الأمريكي يتخلى عن وظائف كثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اتحاد التنس الأمريكي، عن إلغاء 110 وظائف، كما أغلق مكتبه في مدينة وايت بلاينز في ولاية نيويورك، بسبب التبعات المالية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال المدير التنفيذي للاتحاد مايكل داوز: "نحن أمام فرصة لإعادة التفكير بهيكلية المنظمة لتخدم بشكل أفضل مجتمع كرة المضرب في الولايات المتحدة، هذه الهيكلية الجديدة ستتيح للاتحاد الأمريكي أن يكون أكثر مروناً، ويحقق عائدات أكبر، مع التقرب من لاعبي المستوى المحلي".

وتابع :"لسوء الحظ هو يوم صعب للعديد من أفراد عائلة الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب، الذين سيتأثرون بإجراء خفض عدد الموظفين في الهيئة، وأريد ان أتوجه بالشكر لكل موظف على تفانيه من أجلها".