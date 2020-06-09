رياضة | 3 عروض جديدة لمحمد النني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 عروض جديدة لمحمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير أعمال محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي المعار لنادي بشتكاش التركي عن تلقي اللاعب عددًا من العروض الأوروبية يفاضل فيما بينها خلال الوقت الحالي لكنه ينتظر إشارة المدفعجية النهائية.

وقال نظمي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "محمد النني ثلاثة عروض من الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي أيضَا لكنه لم يحسم الموقف النهائي حتى الآن.. أؤكد لكم أن محمد النني لا يفضل العودة إلى الدوري المصري أو دوريات الخليج في الوقت الحالي لأنه يرغب في الاستمرار بأوروبا".

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وأضاف: "محمد النني تنتهي إعارته في نهاية هذا الموسم الكروي المتوقف بسبب فيروس كورونا ثم يعود إلى آرسنال لحسم موقفه من العروض المقبلة وسيكون لأرسنال الكلمة النهائية التي تحدد مستقبله في الموسم الجديد مع المدرب أرتيتا".