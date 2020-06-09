رياضة | موعد انطلاق الميركاتو الصيفي في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد انطلاق الميركاتو الصيفي في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في أول سبتمبر (أيلول)، بعد شهرين من موعدها الطبيعي، وتنتهي في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).

توقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ مارس (آذار) بسبب جائحة كوفيد 19، ومن المنتظر أن يستمر الموسم حتى أغسطس (آب).

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإيطالي، الذي توقف في 9 مارس (آذار)، في 20 يونيو (حزيران)، وفي حال عدم استكمال الموسم سيتم استخدام طريقة حسابية معقدة لحسم الترتيب النهائي للدوري.