رياضة | تياجو سيلفا يرحل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تياجو سيلفا يرحل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء أن باريس سان جيرمان قرر عدم تمديد تعاقده مع القائد البرازيلي تياجو سيلفا في نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، تواصل مع سيلفا، وأبلغه بعدم تمديد عقده.

من جهتها، أفادت صحيفة "لوباريزيان"، بأنه في حال رحيل سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان، لن يعود إلى الفريق الذي نشأ فيه، فلومينينسي البرازيلي، بل سيحاول استكمال مشواره في أوروبا لعامين آخرين للحفاظ على فرص تواجده في قائمة منتخب البرازيل التي ستشارك في مونديال 2020 بقطر.

وكان سيلفا البالغ 35 عاما، انضم عام 2012 إلى سان جيرمان من ميلان الإيطالي، وتوج مع الفريق الباريسي بعدة ألقاب، بينها سبعة ألقاب في الدوري المحلي، وخمسة في كأس الرابطة الفرنسية.