شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المنيسي لمرتضى منصور: «الدكر» يواجه كالرجال ولا يحتمي في الحصانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد إبراهيم المنيسي، رئيس مجلة الأهلي ومقدم برنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأحمر، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب هجومه على إدارة القلعة الحمراء.
وكان «منصور» قد هاجم إدارة الأهلي، واتهمهم بالاستيلاء على المال العام، وبيع الساعات التي تلقتها كهدايا من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي.
وقال إبراهيم المنيسي: «رئيس الزمالك يصف نفسه بالدكر وهو يحتمى في الحصانة البرلمانية ولا يستطيع المواجهة بدونها».
ووجه «المنيسي» حديثه إلى مرتضى منصور: «تطالب وأنت وراء حصانة بدكر للرد عليك، وأتحداك لو تنازلت عنها، الدكر يواجه رجل لرجل وبصدر عار».
وتابع: «مرتضى منصور تقدم بـ60 بلاغًا، وحققت 6 جهات رقابية في الاتهامات الموجهة بخصوص أوجه صرف تبرعات تركي آل الشيخ، وتبين كذبه وافتراءه على النادي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
35,444
-
تعافي
9,375
-
وفيات
1,271
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم المنيسي لمرتضى منصور: «الدكر» يواجه كالرجال ولا يحتمي في الحصانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.