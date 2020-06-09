شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المنيسي لمرتضى منصور: «الدكر» يواجه كالرجال ولا يحتمي في الحصانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد إبراهيم المنيسي، رئيس مجلة الأهلي ومقدم برنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأحمر، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب هجومه على إدارة القلعة الحمراء.

وكان «منصور» قد هاجم إدارة الأهلي، واتهمهم بالاستيلاء على المال العام، وبيع الساعات التي تلقتها كهدايا من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي.

وقال إبراهيم المنيسي: «رئيس الزمالك يصف نفسه بالدكر وهو يحتمى في الحصانة البرلمانية ولا يستطيع المواجهة بدونها».

ووجه «المنيسي» حديثه إلى مرتضى منصور: «تطالب وأنت وراء حصانة بدكر للرد عليك، وأتحداك لو تنازلت عنها، الدكر يواجه رجل لرجل وبصدر عار».

وتابع: «مرتضى منصور تقدم بـ60 بلاغًا، وحققت 6 جهات رقابية في الاتهامات الموجهة بخصوص أوجه صرف تبرعات تركي آل الشيخ، وتبين كذبه وافتراءه على النادي».

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