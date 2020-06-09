شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لجماهير الزمالك: اطمئنوا لديكم أسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مطالبًا إياهم بالاطمئنان «لأن لديهم رئيس أسد». وقال «منصور»، في تصريحات على قناة الزمالك: «جمهور الزمالك اللي زعلان أنا واقف وراكم وباخد قوتي من ربنا وبيكم». وتحدث «منصور» عن مسؤولي النادي الأهلي قائلاً: «تركي اّل الشيخ دفع تكاليف علاج محمود الخطيب في 3 مرات بتكلفة ترواحت بين 70 و80 مليون جنيه». وواصل: «مجلس الأهلي عليه رد 261 مليون جنيه لتركي اّل الشيخ، بالاضافة إلى الساعات الهدايا، ومبلغ مالي قدره 2 مليون دولار لمجلة النادي». كما تحدث إلى الإعلامي أحمد شوبير قائلًا: «خدت 6 ملايين وللا لا، وخدت ساعات وعربية وفيلا وللا لا؟». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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