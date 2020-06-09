شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجدد تعاقده مع الزمالك السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قرار تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه سيجدد تعاقده ويوقع على العقود السبت المقبل.
وأكد رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل، بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد».
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