شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: الأهلي نال لقب نادي القرن بالنقاط «زي المجموع الكلي للثانوية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد عدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة الأهلي لشؤون التعاقدات، مسؤولي نادي الزمالك عقب فتح ملف نادي القرن خلال الفترة الحالية.

وقال «القيعي»، في تصريحات على قناة الأهلي: «تقولون أن التسعة أكبر من السبعة، ياراجل دا أنت شايف إن الـ12 أحسن من الـ42».

«القيعي» أوضح سبب احتساب لقب نادي القرن للأهلي بالنقاط وليس بعدد البطولات، حيث تم وضع تلك المعايير في عام 1994 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وهذا حدث قبل تتويج الأهلي بـ6 سنوات كاملة، «فلماذا لم يعترض الزمالك؟».

واضاف «القيعي» أن الاتحاد الأفريقي اختار لقب نادي القرن بناء على ترتيب تراكمي بالنقاط، مثلما يحدث عند فوز أي فريق بلقب الدوري بناء على عدد النقاط وليس بعدد مرات الفوز.

وشبه «القيعي» معايير فوز ناديه بلقب القرن مثل تحقيق الأول على الثانوية العامة للمركز الأول على الجمهورية بسبب تراكم درجاته في المجموع العام كمجموع كلي لتفوقه.

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