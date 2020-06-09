شكرا لقرائتكم الجناينى: استئناف الدوري قرار الحكومة وجاهزون بسيناريوهات العودة أو إلغاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، إندهاشه الشديد من الهجوم على الجبلاية بداعى عدم التحرك من أجل عودة الدورى المصرى الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع، وقال الجناينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار عودة الدورى هو قرار الدولة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة نظرا للوضع القائم حاليا، وليس قرار اتحاد الكرة كما يتصور البعض ونحن فى انتظار قرار الدولة.

وقال الجناينى :" سبق وأكدنا أن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تضمن أن قرار إستئناف المسابقات من عدمه هو قرار الحكومات وليس الاتحادات فى سابقة هى الأولى من جانب الفيفا، وهو أمر واقع فى العالم كله وليس فقط فى مصر على اعتبار أن أزمة كورونا هى أزمة عالمية أثرت على النشاط الكروى عالميا وليس فقط فى مصر".

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تابع رئيس اتحاد الكرة، أن دور اتحاد الكرة يتمثل فى وضع سيناريوهات سواء لعودة الدورى إذا قررت الدولة إستئنافه، وكذلك وضع سيناريوهات فى حالة الالغاء وهو أيضا قرار الدولة، وما أؤكده هو أن اتحاد الكرة جاهز بجميع السيناريوهات سواء عودة الدورى أو الغائه وهو دور اتحاد الكرة فى الأزمة الحالية.

وشدد الجناينى على أن قرار عودة الدورى أو الغائه فى قرار حكومى بحت وليس لاتحاد الكرة يد فيه كما يردد البعض.