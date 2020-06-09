شكرا لقرائتكم تعرف سيناريوهات فايلر لتجهيز لاعبو الأهلى لدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من إدارىة ناديه عن موعد عودة النشاط الرياضي بالتحديد لوضع البرنامج الاستعدادي المناسب، خاصة أن الاتحاد الافريقي "كاف" كان قد أكد على استكمال بطولة دوري أبطال افريقيا ،حيث يضع فايلر أكثر من سيناريو في الوقت الحالي لتجهيز اللاعبين لدورى أبطال أفريقيا، الأول في حالة عدم استكمال بطولة الدوري والثاني في حالة استكمالها، خاصة وان بطولة افريقيا تمثل التحدي الأول لفريق الكرة بالأهلي هذا الموسم، وبدورهم استفسر مسئولو الأهلى من نظرائهم فى الجبلاية عن موعد عودة التدريبات، خاصة بعد الإعلان فى وقت سابق عن عودة النشاط الكروى بشكل تدريجى بداية من يوم 15 يونيو الجاري، خاصة أن ذلك الأمر يحتاج للعديد من الاستعدادات والتجهيزات داخل مقر النادى.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى، وزير الرياضة، بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.