شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: جاهزون بسيناريوهات عودة الدورى أو إلغائه.. والقرار للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة اندهاشه الشديد من الهجوم على الجبلاية بداع عدم التحرك من أجل عودة الدورى المصرى، الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع، وقال الجناينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار عودة الدورى هو قرار الدولة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة نظرا للوضع القائم حاليا، وليس قرار اتحاد الكرة كما يتصور البعض ونحن فى انتظار قرار الدولة.

وقال الجناينى "سبق وأكدنا أن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تضمن أن قرار استئناف المسابقات من عدمه هو قرار الحكومات وليس الاتحادات فى سابقة هى الأولى من جانب الفيفا، وهو أمر واقع فى العالم كله وليس فقط فى مصر على اعتبار أن أزمة كورونا هى أزمة عالمية أثرت على النشاط الكروى عالميا وليس فقط فى مصر".

وتابع رئيس اتحاد الكرة، لـ"الخليج 365"، أن دور اتحاد الكرة يتمثل فى وضع سيناريوهات سواء لعودة الدورى إذا قررت الدولة استئنافه، وكذلك وضع سيناريوهات حال الإلغاء وهو أيضا قرار الدولة، وما أؤكده هو أن اتحاد الكرة جاهز بجميع السيناريوهات سواء عودة الدورى أو الغائه وهو دور اتحاد الكرة فى الأزمة الحالية.

وشدد الجناينى على أن قرار عودة الدورى أو إلغائه فى قرار حكومى بحت وليس لاتحاد الكرة يد فيه كما يردد البعض.