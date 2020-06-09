شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: اتحاد الكرة لا يبذل جهدا لعودة الدورى ولا يبحث عن حلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى أحمد شوبير، مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بسبب إحباط مخططات ومقترحات استئناف مسابقة الدورى بالموسم الجارى خلال الفترة المقبلة، متحججين بالتخوف من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال شوبير، عبر برنامجه الذى يبث على إذاعة أون سبورت، "مسئولو الاتحاد لا يحاولون حتى بذل الجهد من أجل عودة الدورى، ولا يريدون إيجاد الحلول مثل الاتحاد الإسبانى الذى تخطى فكرة استئناف الدورى إلى التخطيط لعودة الجماهير فى يوليو، وكذلك الاتحاد الإيطالى، وحتى الاتحاد الأوروبى يسعى لإقناع فرنسا بالعودة عن قرارها فى إلغاء المسابقة".

وأضاف شوبير: أعلم أن عمرو الجنايني يجتهد قدر المستطاع لكن لماذا لا ندرس اقتراح إلغاء الموسم الجديد واستئناف الموسم الجارى فى أى وقت، أرى أنه مناسب، خاصة أنه سيوفر الوقت للمنتخبات نظراً لضغط الأحداث الرياضية فى العام المقبل، وبالانتهاء من الموسم الجارى سيتحدد الهبوط بطريقة سليمة وكذلك بطل المسابقة.

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واستطرد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: هذه الطريقة ستتيح الفرصة لإعداد المنتخبين، الأول لتصفيات أمم أفريقيا والأوليمبى لأولمبياد طوكيو، بداية من شهر أبريل فور الانتهاء من لعب الدورى وبطولتى كأس مصر الحالية والجديدة.

واختتم أحمد شوبير: الجميع يتهمنا بأننا نسعى خلف مصلحة الأهلى لتتويجه بلقب الدورى بسبب هذا الاقتراح ومحاولاتنا لانقاذ الموسم.

فى سياق آخر، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين لهذا الموسم سواء فى حالة موافقة الجهات المسئولة على استئناف النشاط الكروي من عدمه، وذلك بسبب ضيق الوقت وارتباط هولاء المراحل بالامتحانات خلال الفترة الحالية إلى جانب إنه لا يوجد سبب رئيسى من استكمالهم للمسابقات التى يكون الهدف الأول منها هو تدعيم المنتخبات الوطنية فى هذه السن وتدعيم أنديتهم أيضًا بلاعبين مميزين .