شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى ملك سمير لاعبة القوى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت ملك سمير لاعبة ألعاب القوى من فيروس كورونا، حيث أظهرت نتيجة التحاليل والفحوصات الطبية التى خضعت لها تعافيها من الفيروس المستجد.

وقالت ملك سمير، فى تصريحات خاصة، إنها شفيت من الفيروس رغم تطور الحالة وتوجهها إلى المستشفى وتشخيص الأطباء أنها سليمة ولا تعانى من كورونا بل التهاب رئوى، إلا أنها قامت بعمل تحاليل أخرى لتظهر نتيجتها أنها كانت تعانى من الفيروس لكنها شفيت منه.

وأضافت اللاعبة الحمد لله ربنا شفانى من الفيروس وبقيت كويسة وكانت نتيجة المسحة الأولى التى خضعت لها سلبية، لكنى أخضع للعزل المنزلى مع والدتى، لحين تحليل المسحة الثانية بعد مرور 10 أيام أخرى بعدما طلب منها الأطباء البقاء فى المنزل وعزل نفسها لحين ظهور النتيجة، خاصة أنها خالطت حالة توفيت يوم 13 مايو الجارى.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، أجرى اتصالا هاتفيا بها منذ أيام، ووعدها بتوفير سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى وعمل مسحة لوالدتها خاصة أنها مخالطة لها.