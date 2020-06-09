شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ ينتقد مطالب إلغاء الدوري ولعب الكأس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مطالب البعض بإلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم، وإقامة بطولة كأس مصر.

وقال «عبدالحفيظ» في تصريحات على قناة النادي الأهلي: «إحنا في ظروف صعبة، لكن لازم يبقى التفكير إيجابي، إيه الدوري العربي إللي تم إلغاءه؟».

وأضاف: «ممكن تقولي نستأنف النشاط في شهر 8 أو 9، وده له تداعيات في البطولة الأفريقية، هي مش بالمزاج نلغي ده وناخد الكأس».

وتابع: «عاوز تلعب الكأس وتلغي الدوري، اشمعنى الكأس، هل يُعقل إني أجهز فريق علشان يلعب ماتش واحد».

وواصل: «عاوزين يلعبوا الكأس يمكن حد تاني غير الأهلي ياخده، احنا بنوصل لدرجة إننا مش بس نشك في الناس، إننا مايبقاش ثقة مطقة في طريقة التفكير، ماتديش لنا فكرة إن في تربص بحد».

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