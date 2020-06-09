سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل عقد مصطفى شوبير (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل تعاقد الحارس الشاب مصطفى شوبير، بعد تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن أنه يبلغ 5 ملايين جنيه.
وقال «عبدالحفيظ»، في تصريحات على قناة الأهلي: «في أسس بيتم عليها تصعيد اللاعب وتقييمه، وبعد متابعة اللاعب وتصعيده بتبدأ تحدد القيمة المالية له، وأحيانا بتبقى في أرقام معينة الكل بياخدها، وأحيانا في بنود بتنطبق على لاعبين آخرين».
وأضاف: «دائما بننساق وراء أخبار كاذبة ويتم تداولها، عقد مصطفى شوبير كان 300 ألف جنيه بالضرائب السن ة إللي فاتت، والسنة دي 450 ألف جنيه بالضرائب. هو مواليد سنة 2000، يعني هو عنده 20 سنين، بعد 3 سنين هايبقى عنده 23 سنة، وهايبقى في الفريق الأول، ووضعه المالي ويتقاضى حينها مليون و200 ألف جنيه».
وأوضح: «ده عملناه مع عمار حمدي بعد ما بدأ ينضج ويشارك، فعدلنا عقده بما يتناسب مع احتياجنا له وقدرات اللاعب، وكل ده بالضرائب».
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