شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرازيلي ينشئ صندوقا لدعم الأندية لمواجهة فيرس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنشأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم صندوق إغاثة بقيمة 100 مليون ريال برازيلي (20.74 مليون دولار) لمساعدة أندية الدرجة الأولى على التغلب على الآثار المالية لجائحة فيرس كورونا كوفيد-19. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان إنه سيخصص 15 مليون ريال لأندية دوري الدرجة الثانية. وتوقف النشاط الكروي منذ مارس بسبب الجائحة بينما تعاني الأندية في التعامل مع خسارة إيرادات أيام المباريات وبيع التذاكر. وسبق للاتحاد البرازيلي أن منح 19 مليون ريال للأندية في الدرجتين الثالثة والرابعة في منافسات الرجال إلى جانب الدرجفيرس كورونا تين الأولى والثانية في منافسات السيدات. ولدى البرازيل أكبر حصيلة وفيات في أمريكا الجنوبية بسبب فيروس كورونا حيث توفي أكثر من 37 ألف شخص. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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