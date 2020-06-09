شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: زعيم وطني مصري عربي مخلص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه الحكم في مصر.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم مصر المحترم، أتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة على مرور ست سنوات على توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر، هنيئًا لشعب مصر بسيادتكم، زعيم وطني مصري عربي مخلص، أرسى في وطنه قواعد العدل وسيادة القانون على الجميع دون تفرقة، وفقك الله وسدد خطاك».