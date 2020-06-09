شكرا لقرائتكم محمود فتح الله يقارن بين قفشة وعبد الله السعيد .. من الأفضل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قارن محمود فتح الله نجم الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي بين الثنائي عبد الله السعيد نجم هجوم بيراميدز ومحمد مجدي قفشة صانع العاب الأهلي مبدياً رأيه في من منهما يتفوق على الاخر خلال تلك الفترة، وقال محمود فتح الله في تصريحات إعلامية :"عبد الله السعيد هو أفضل صانع العاب في مصر حالياً لامتلاكه خبرات متراكمة تجعله يتفوق على أي لاعب أخر..مع احترامي لقفشة وجميع صناع اللعب في مصر عبد الله السعيد في مكان أخر بفضل عامل الخبرة وهو الأمر الذي يجعله الأنسب لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة"

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وأكد محمود فتح الله، أن الجبهة اليمنى في مصر بخير في ظل وجود كلاً من أحمد فتحي ومحمد هاني وعمر جابر ورجب بكار، وهو الأمر الذي يوفر ميزة كبيرة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري في هذا المركز.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.