شكرا لقرائتكم شوبير: مسئولو اللجنة الخماسية لا يحاولون بذل الجهد من أجل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى أحمد شوبير ، مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب إحباط مخططات ومقترحات استئناف مسابقة الدوري بالموسم الجاري خلال الفترة المقبلة، متحججين بالتخوف من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال شوبير عبر برنامجه الذي يبث على إذاعة أون سبورت: مسئولو الاتحاد لا يحاولون حتى بذل الجهد من أجل عودة الدوري، ولا يريدون إيجاد الحلول مثل الاتحاد الاسباني الذي تخطى فكرة استئناف الدوري إلى التخطيط لعودة الجماهير في يوليو، وكذلك الاتحاد الإيطالي، وحتى الاتحاد الأوروبي يسعى لإقناع فرنسا بالعودة عن قرارها في إلغاء المسابقة.

أضاف شوبير: أعلم أن عمرو الجنايني يجتهد قدر المستطاع ولكن لماذا لا ندرس اقتراح إلغاء الموسم الجديد واستئناف الموسم الجاري في أي وقت، أرى أنه مناسب خاصة وأنه سيوفر الوقت للمنتخبات نظراً لضغط الأحداث الرياضية في العام المقبل، وبالانتهاء من الموسم الجاري سيتحدد الهبوط بطريقة سليمة وكذلك بطل المسابقة.

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واستطرد الإعلامى أحمد شوبير : هذه الطريقة ستتيح الفرصة لإعداد المنتخبين، الأول لتصفيات أمم أفريقي والأوليمبي لأولمبياد طوكيو، بداية من شهر أبريل فور الانتهاء من لعب الدوري وبطولتي كأس مصر الحالية والجديدة.

واختتم شوبير: الجميع يتهمنا بأننا نسعى خلف مصلحة الأهلي لتتويجه بلقب الدوري بسبب هذا الاقتراح ومحاولاتنا لانقاذ الموسم.

في سياق آخر، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين لهذا الموسم سواء فى حالة موافقة الجهات المسئولة على استئناف النشاط الكروي من عدمه، وذلك بسبب ضيق الوقت وارتباط هولاء المراحل بالامتحانات خلال الفترة الحالية إلى جانب إنه لا يوجد سبب رئيسي من استكمالهم للمسابقات التى يكون الهدف الأول منها هو تدعيم المنتخبات الوطنية فى هذه السن وتدعيم أنديتهم أيضًا بلاعبين مميزين .