شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يستجوب نجله بعد شائعة الـ 5 ملايين قيمة عقده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير، أنه قام باستجواب نجله مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي الصاعد، بعد الأنباء التي انتشرت عن قيمة عقده مع القلعة الحمراء، وقال حارس الأهلي السابق عبر برنامجه " مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: قمت باستجواب مصطفى شوبير بعد الحديث عن رفع قيمة عقده مع الأهلي لـ 5 ملايين جنية، وقلت له هل رفع الأهلي عقدك هل عدل الأهلي عقدك، مصطفى استمر بالضحك وقال لا.

وأضاف حارس الأهلي السابق: إذا كان الأهلي رفع قيمة عقد مصطفى شوبير لماذا لا تتركه للجمعية العمومية هي التي تحاسبه.

واختتم شوبير: عقد مصطفى شوبير الحقيقي لم يبلغ حتى نصف المبلغ الذي تم الإعلان عنه سابقاً لماذا لم يتحدث أحد.

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وفي سياق متصل، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، حقيقة ما تردد حول حصول مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق المقيد تحت السن، على عقد ضخم مع القلعة الحمراء كونه نجل أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر السابق.

أكد عبد الحفيظ فى تصريحاته لبرنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، أن عقد مصطفى شوبير وصل فى الموسم الحالى لـ 450 ألف جنيه شاملة الضرائب، وحينما سيصل سنه لـ 22 سنة سيتم تعديل تعاقده ليصبح بقيمة مليون و200 ألف جنيه شامل الضرائب أيضًا، كما سيتم تعديله مرة أخرى حينما يصل اللاعب لسن الـ 24 عامًا، لافتًا إلى أن سياسة الأهلى أن يتم تعديل عقود اللاعبين بهذا النظام ووفقًا لاحتياجات الفريق.

وعن رحيل شريف إكرامى من أجل قيد مصطفى شوبير فى قائمة الفريق الأول، أكد سيد عبد الحفيظ أن الجميع على علم بأن إكرامى هو صاحب قرار الرحيل نظرًا لرغبته فى خوض تجربة جديدة وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، قائلاً: "أتعلمت أن الأهلى أقوى حاجة فى المنظومة، وأى لاعب اتخذ قرار الرحيل نتمنى له التوفيق مع الاحترام المتبادل".

كما طمأن مدير الكرة الجماهير على الحالة الصحية لأحمد فتحى بعد تعرض أسرته للإصابة بفيرس كورونا، مؤكدًا أنه سيخضع لمسحة أخرى للتأكد من سلام