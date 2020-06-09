شكرا لقرائتكم الأهلى يفتح خزائنه للتعاقد مع نجمى صن داونز ومازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، مصمم على ضم الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، والكونغولى جاكسون موليكا لاعب مازيمبى الكونغولي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى رينيه فايلر فى تدعيم خط هجوم الأهلى بعدما رفض عودة المغربى وليد أزارو المنتهى إعارته للاتفاق السعودى، لحساباته مرة أخرى، وعدم اقتناعه بعودة المعارين فى خط الهجوم، ويرى فى موليكا الحل الأمثل فى هذا المركز، حيث نجح موليكا فى إحراز 15 هدفًا فى 30 مباراة خاضها مع مازيمبى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، وهو ما يجبر الأهلى على فتح خزائنه أمام نادى مازيمبى لإغرائه بالتخلى عن نجمه، بعدما عرض الأهلى على اللاعب راتب تجاوز الـ800 ألف دولار سنويا، وهو العرض الذى رحب به موليكا فى انتظار حسم الأحمر الصفقة مع ناديه الكونغولى.

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كما وافق مسئولو الأهلى على رفع العرض المقدم للأورجويانى جاستون سيرينو من 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار وهو مبلغ كبير لم يدفعه الأهلى فى أى لاعب أجنبى من قبل ولا يتناسب مع الظروف المالية الصعبة التى يعانى منها العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا، لكن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع المبلغ المرصود لضم اللاعب الأورجويانى استجابة لطلب فايلر، الذى تابع أكثر من لاعب أجنبى خلال الفترة الماضية، لكن يبقى سيرينو هو الخيار الأول بالنسبة للمدرب السويسرى الذى يرى أن اللاعب الأورجويانى أفضل من جميع اللاعبين المعروضين عليه ويُمنى النفس بالتعاقد معه.

وأمام رغبة فايلر تراجع مسئولى القلعة الحمراء عن موقفهم السابق بإغلاق ملف اللاعب بعد رفض ناديه التفريط فيه وجددوا التفاوض مع إمكانية رفع المقابل المالى بهدف إغراء صن داونز بالاستغناء عن نجمه مقابل 3 ملايين دولار بجانب مكاسب أخرى حال مشاركة اللاعب مع الأهلى فى عدد مُعين من المباريات أو تسجيل عدد مُحدد من الأهداف ليصل إجمالى الصفقة لما يقرب من 50 مليون جنيه مصرى وفتح الأهلى خطوط اتصالات مع النادى الجنوب أفريقى بهدف حسم مصير اللاعب والتعاقد معه رغم أن تقارير صحفية فى جنوب أفريقيا أشارت إلى أن اللاعب جدد عقده مع ناديه.