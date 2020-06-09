شكرا لقرائتكم أسامة جلال يوقع على عقود الأهلي تمهيدا لضمه في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسهم أسامة جلال قلب دفاع انبي في الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد تعثر مفاوضات استعادة أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي ،والذي طلب تأجيل خطوة عودته لمصر في هذه الفترة، كما تجد إدارة الأهلي صعوبة في ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، بسبب رفض إدارة الدراويش التفريط في خدماته إلا في حالة الرحيل لنادي خارجي، في الوقت الذي طلب السويسري رينيه فايلر إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع وبالتحديد في مركز المساك خلال الميركاتو القادم.

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وعلم "الخليج 365" أن أسامة جلال وقع على عقود مبدئية بالانتقال للأهلي خاصة وأنها رغبته الأولى مفضلاً العرض الأحمر على جميع العروض التي تلقاها سواء من داخل مصر أو خارجها، وينتظر مسئولو الأهلي ما ستسفر عنه أزمة الكورونا للدخول في مفاوضات رسمية مع انبي ومعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن أسامة جلال ،خاصة وان إدارة الفريق البترولي أكدت في أكثر من مناسبة عدم ممانعتها بيع أسامة جلال حال تلقي النادي عرضاً جيداً على المستوي المادي.

وترى إدارة الأهلي أن أسامة جلال يعد واحد من أهم المدافعين الصاعدين في الكرة المصرية ،خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 والتي فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقي غريب لأولمبياد طوكيو.