شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اللائحة المرسلة من فيفا ليست نهائية ومازلنا فى مرحلة النقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة التى وصلت الجبلاية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مؤخرا ليس اللائحة النهائية التى سيتم إرسالها إلى أندية الجمعية العمومية، تمهيدا لمناقشتها واعتمادها فى الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للجبلاية، موضحين أن اللائحة مازالت فى مرحلة النقاش مع مندوبة فيفا فى ظل وجود بعض البنود التى لم يتم حسمها مثل مصير منصب نائب الرئيس وموقفه سواء بالانتخاب أو الاختيار الداخلى، وكيفية حساب الأصوات فى الانتخابات وغيرها من البنود.

على صعيد متصل، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشدداً على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، فحال استكماله سيتم الاجتماع لمناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وحال الإلغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والإجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.

وأضاف الجناينى، لـ"الخليج 365"، أن خطاب الفيفا لاتحاد الكرة ولجميع الاتحادات الأهلية يتضمن لأول مرة أن الحكومات هى المنوطة بتحديد مصير النشاط الرياضى والمسابقات المحلية، لذا ينتظر اتحاد الكرة موقف الحكومة المصرية، وفى ضوء القرار سيتم التحرك من جانب اتحاد الكرة الذى يمتلك أكثر من سيناريو لعودة الدورى فى أى وقت، مشيرا إلى أن الدورى الألمانى الذى تم استئنافه مؤخرا عاد بعد موافقة الحكومة الألمانية على سبيل المثال.

وشدد رئيس اتحاد الكرة على التواصل المستمر مع جميع الأندية، وأن اتحاد الكرة طلب من الأندية أكثر من مرة إرسال مقترحاتها بشأن اللائحة، كما عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى الجمعية العمومية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات جديدة لمناقشة بنود اللائحة قبل اعتمادها وإقرارها.

Advertisements

على صعيد متصل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة استحداث عقوبات جديدة فى لائحة لجنتى القيم والأخلاق الخاصة بالموسم الكروى الجديد، حال وجود هتافات عنصرية من الجماهير ضد اللاعبين فى المباريات خلال الموسم المقبل بمختلف الأقسام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن وجود هذا البند يعنى وجود عقوبات مشددة فى الفترة المقبلة ضد الهتافات العنصرية ضد أى لاعب، خاصة أن هذه الظاهرة تكررت فى الفترة الأخيرة وأبرزها مع اللاعب محمود شيكابالا لاعب نادى الزمالك لذا يرغب اتحاد الكرة فى ردع من يتجاوز من الجماهير حفاظا على استقرار المسابقات وسلامة الجماهير.

وأكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية، جائحة "كورونا" تسببت فى تأخير اجتماع الجمعية العمومية فى أبريل الماضى، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلى أن اللائحة الجديدة ستتضمن مادة عن حقوق الإنسان، وأن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.