شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف كواليس استجواب نجله بعد شائعة الـ5 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير أنه قام باستجواب نجله مصطفى حارس مرمى النادى الأهلى الصاعد، بعد الأنباء التى انتشرت عن قيمة عقده مع القلعة الحمراء، وقال حارس الأهلى السابق عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: قمت باستجواب مصطفى شوبير بعد الحديث عن رفع قيمة عقده مع الأهلى لـ5 ملايين جنيه، وقلت له هل رفع الأهلى عقدك هل عدل الأهلى عقدك، مصطفى استمر بالضحك وقال لا.

وأضاف حارس الأهلى السابق: إذا كان الأهلى رفع قيمة عقد مصطفى شوبير لماذا لا تتركه للجمعية العمومية هى التى تحاسبه.

واختتم شوبير: عقد مصطفى شوبير الحقيقى لم يبلغ حتى نصف المبلغ الذى تم الإعلان عنه سابقاً لماذا لم يتحدث أحد.

Advertisements

وفى سياق متصل، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، حقيقة ما تردد حول حصول مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق المقيد تحت السن، على عقد ضخم مع القلعة الحمراء كونه نجل أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر السابق.

وأكد عبد الحفيظ فى تصريحاته لبرنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، أن عقد مصطفى شوبير وصل فى الموسم الحالى لـ 450 ألف جنيه شاملة الضرائب، وحينما سيصل سنه لـ 22 سنة سيتم تعديل تعاقده ليصبح بقيمة مليون و200 ألف جنيه شامل الضرائب أيضًا، كما سيتم تعديله مرة أخرى حينما يصل اللاعب لسن الـ 24 عامًا، لافتًا إلى أن سياسة الأهلى أن يتم تعديل عقود اللاعبين بهذا النظام ووفقًا لاحتياجات الفريق.

وعن رحيل شريف إكرامى من أجل قيد مصطفى شوبير فى قائمة الفريق الأول، أكد سيد عبد الحفيظ أن الجميع على علم أن إكرامى هو صاحب قرار الرحيل نظرًا لرغبته فى خوض تجربة جديدة وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، قائلاً: "تعلمت أن الأهلى أقوى حاجة فى المنظومة، وأى لاعب اتخذ قرار الرحيل نتمنى له التوفيق مع الاحترام المتبادل".

كما طمأن مدير الكرة الجماهير على الحالة الصحية لأحمد فتحى بعد تعرض أسرته للإصابة بفيرس كورونا، مؤكدًا أنه سيخضع لمسحة أخرى للتأكد من سلامته.