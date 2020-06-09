شكرا لقرائتكم خبر عن 50 رقما ترسم طريق الفرعون محمد صلاح من المقاولون إلى ملك ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الارتقاء بأحلام المصريين لأبعد الحدود التى لم يتخيل أى متابع لكرة القدم، أن يصل إليها لاعب مصرى فى يوم من الأيام، وولد محمد صلاح فى مدينة بسيون يوم 15 يونيو 1992، وعقب 16 عاما شارك فى مباراته الأولى مع المقاولون العرب أمام المنصورة فى الدورى.

وسجل أول أهدافه مع المقاولون فى شباك النادى الأهلى أكثر فريق حصولاً على البطولات فى 2010 بالمباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى أيضاً 1-1. وانطلق النجم المصرى بعد ذلك فى رحلة احتراف بدأت من بازل السويسرى الذى قدمه للعالم ليجذب أنظار تشيلسى، ولكن رحلة اللاعب لم تكن موفقة فى النادى الإنجليزى بسبب المدرب البرتغالى موينيو، الذى لم يقتنع بإمكانيات اللاعب، ليرحل معاراً إلى فيورنتينا الإيطالى ثم إلى روما معاراً أيضاً ثم اشتراه "ذئاب روما" بشكل نهائى ولكنه باعه إلى ليفربول الذى حقق معه كل ما يريد.

واحتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، المركز السادس في قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مرور 6 أشهر على بداية عام 2020.

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وأصدر موقع "cies" المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، تقريره عن قائمة أعلى 100 لاعب حول العالم من حيث القيمة المالية، حيث جاء محمد صلاح هداف النسختين الماضيتين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، في المركز السادس مبلغ 144.9 مليون يورو.

وحل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصدارة، بقيمة تسويقية بلغت 259.2 مليون يورو، يليه في الوصافة، الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بـ194.7 مليون يورو.

وجاء المركز الثالث من نصيب الإنجليزي جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني بـ179.1 مليون يورو، ثم ترنت ألكسندر أرنولد ظهير ليفريول في المركز الرابع بـ171.1 مليون يورو، ثم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ 152.3 مليون يورو.

وتفوق محمد صلاح على الثنائي الأفضل في العالم، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قائمة أغلى 100 لاعب بعد مرور 6 أشهر على بداية عام 2020، حيث جاء ميسي قائد برشلونة الإسباني، في المركز الـ22 بـ100 مليون يورو، فيما استقر غريمه البرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الـ71 بـ62.8 مليون يورو.