شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على توقيع أسامة جلال تمهيداً لضمه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم أسامة جلال قلب دفاع إنبى فى الانتقال للأهلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تعثر مفاوضات استعادة أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى، والذى طلب تأجيل خطوة عودته لمصر فى هذه الفترة، كما تجد إدارة الأهلى صعوبة فى ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، بسبب رفض إدارة الدراويش التفريط فى خدماته إلا حال الرحيل لنادى خارجى، فى الوقت الذى طلب السويسرى رينيه فايلر إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع وبالتحديد فى مركز المساك خلال الميركاتو المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن أسامة جلال وقع على عقود مبدئية بالانتقال للأهلى خاصة أنها رغبته الأولى مفضلاً العرض الأحمر على جميع العروض التى تلقاها سواء من داخل مصر أو خارجها، وينتظر مسئولو الأهلى ما ستسفر عنه أزمة الكورونا للدخول فى مفاوضات رسمية مع إنبى ومعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن أسامة جلال، خاصة أن إدارة الفريق البترولى أكدت فى أكثر من مناسبة عدم ممانعتها بيع أسامة جلال حال تلقى النادى عرضاً جيداً على المستوى المادى.

وترى إدارة الأهلى أن أسامة جلال يعد واحد من أهم المدافعين الصاعدين فى الكرة المصرية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتى فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقى غريب لأولمبياد طوكيو.

Advertisements