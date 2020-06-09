شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح خزائنه للتعاقد مع نجمى صن داونز ومازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، يصر على ضم الأورجوانى جاستون سيرينو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، والكونغولى جاكسون موليكا لاعب مازيمبى الكونغولي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى رينيه فايلر فى تدعيم خط هجوم الأهلى بعدما رفض عودة المغربى وليد أزارو المنتهى إعارته للاتفاق السعودى، لحساباته مرة أخرى، وعدم اقتناعه بعودة المعارين فى خط الهجوم، ويرى فى موليكا الحل الأمثل فى هذا المركز، حيث نجح موليكا فى إحراز 15 هدفًا فى 30 مباراة خاضها مع مازيمبى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف.

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كما يأمل فايلر في نجاح مسئولي الأهلى في التعاقد مع سيرينو نجم صن داونز، الذى خاض 100 مباراة مع صن داونز وهو أحد أهم الدعائم فى خط الهجوم، وفى هذا الموسم سجل سيرينو 11 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة فى 32 مباراة.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).