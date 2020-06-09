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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فايلر يقلق الأهلاوية فى الموسم الجديد بفرمان عائلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ملف التجديد للمدير الفنى السويسرى للنادى الأهلى رينيه فايلر يثير مخاوف الأهلاوية فى ظل تأجيل التوقيع على العقود وتلقيه عروضًا أخرى فى ظل تعليق النشاط بالدورى وعدم اتضاح رؤيته حتى الآن.
وترتبط جماهير الأهلى بعلاقة قوية مع فايلر، حيث إنه منذ قدومه لتولى الفريق يثير بخطى ثابته من حيث الفنيات العالية والكيمياء التى نجحت بينه وبين اللاعبين.
كما يبدو أن قرار استمرار فايلر فى الأهلى من عدمه متوقف على قرار عائلى، خاصة أن مصادر بالنادى الأهلى تؤكد رفض فايلر اللجوء للفيديو كونفرنس للتحدث مع أسرته المقيمة فى سويسرا، ومن ثم تحديد موقفه النهائى من تجديد عقده مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث حصل على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك، بعدما فشل فى السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.
ويرصد الخليج 365 لقطات لسويسرى فايلر فى الصور التالية :
فايلر
فايلر فى نظرة عميقة
فاير فى ابتسامة
فايلر فى مؤتمر صحفى
103922-وصول-رينيه
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