شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم السويس ويتوج بطلا للدورى بقيادة الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 9 يونيو 1986 حسم الأهلى لقب الدورى موسم 1985- 1986 رسميا بعد عودته من مدينة الغريب فائزا على السويس بملعبه بعجرود بهدف دون رد سجله الصاعد محمد السيد فى الدقيقة "15" من عمر المباراة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للمسابقة، ليرفع الأهلى رصيده إلى "33" نقطة بدون هزيمة، ويتسع الفارق رسميا مع غريمه الزمالك إلى "9" نقاط كاملة، ولا يزال للزمالك أربع مباريات غير كافية لتعويض فارق النقاط.

ليحقق الأهلى لقب الدورى للمرة رقم "20" فى تاريخه، والثانية على التوالى، والوحيد تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى الذى تولى تدريب الأهلى فى الفترة من "1982 حتى 1984" وحقق خلالها ثلاثة ألقاب خلت من لقب الدورى، ليرفع عدد ألقابه مع الأهلى إلى "6" ألقاب.

وكان الفريق فى هذا الموسم يضم العديد من الخبرات المختلفة أمثال مصطفى عبده "كابتن الفريق"، محمود الخطيب "نجم النجوم"، ثابت البطل "الحارس الدولى"، محمد عامر، ماهر همام، محمود صالح، خالد جاد الله، زكريا ناصف، رمضان السيد، مدحت رمضان"، ومعهم من النجوم الدوليين الذين توجوا بلقب بطولة أمم أفريقيا فى مارس بالقاهرة أمثال طاهر أبوزيد نجم المنتخب، علاء ميهوب، مجدى عبد الغنى، ربيع ياسين، أحمد شوبير" ومعهم من الجيل المتوج بكأس مصر الشهير "1985" كل من " حسام حسن، طارق خليل، محمد السيد، محمد سعد، بدر رجب، علاء عبدالصادق، شمس حامد، عاطف القبانى"، ومعهم كل من أيمن شوقى، ضياء السيد، أسامة عرابى، حمدى أبوراضى، محمد حشيش.

بينما حجبت الإصابة إكرامى الشحات من المشاركة، وكذلك حسام البدرى، وشريف عبدالمنعم.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

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وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد كذلك بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.